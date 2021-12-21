"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра

"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" – написали подписчики Насти Каменских в соцсети Фото: kamenskux / Instagram

В подписи к фото 34-летняя певица предложила подписчикам свой список новогодних подарков, "которые понравятся практически каждому человеку". В этом списке Каменских указала календари со сладостями или косметикой, аксессуары для домашнего декора, билеты на концерт или спектакли, ежедневники и так далее.

"Красавица с потрясающей улыбкой", – прокомментировала пост певицы mariaalecksandrova.

"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" – считает pipihulka.1.

"Настя, ты красотка, твоя улыбка ослепительна", – написал asilevkostik47.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)