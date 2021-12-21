Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра

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"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" написали подписчики Насти Каменских в соцсети
"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" – написали подписчики Насти Каменских в соцсети
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, 20 декабря выложила в Instagram свое фото в облегающем красном платье с разрезом выше бедра.

В подписи к фото 34-летняя певица предложила подписчикам свой список новогодних подарков, "которые понравятся практически каждому человеку". В этом списке Каменских указала календари со сладостями или косметикой, аксессуары для домашнего декора, билеты на концерт или спектакли, ежедневники и так далее.

"Красавица с потрясающей улыбкой", – прокомментировала пост певицы mariaalecksandrova.

"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" – считает pipihulka.1.

"Настя, ты красотка, твоя улыбка ослепительна", – написал asilevkostik47.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру.

Теги: платье, Настя Каменских, певица, певица NK
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