"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра

В подписи к фото 34-летняя певица предложила подписчикам свой список новогодних подарков, "которые понравятся практически каждому человеку". В этом списке Каменских указала календари со сладостями или косметикой, аксессуары для домашнего декора, билеты на концерт или спектакли, ежедневники и так далее.
"Красавица с потрясающей улыбкой", – прокомментировала пост певицы mariaalecksandrova.
"Удивительно приятный парадокс, ты и красивая женщина, и потрясающе поешь!" – считает pipihulka.1.
"Настя, ты красотка, твоя улыбка ослепительна", – написал asilevkostik47.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру.