Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым

Потап: Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем Фото: realpotap / Instagram

"Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем – чувак, который был с Настей до меня, он настолько классный парень, это [украинский бизнесмен] Вова Дятлов, у него классный партнер Никита Силин. И они в Николаеве открыли ресторанчик. Мы так подружились, мы столько раз были в этом ресторане", – заявил артист.

По словам Потапа, свой другой ресторанный проект, связанный с баром, он закрыл из-за изменившихся условий аренды.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

