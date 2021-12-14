Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым

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Потап: Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем
Потап: Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в программе "Зірковий шлях", которая 13 декабря вышла на канале "Украина", заявил, что экс-бойфренд его второй жены, украинской певицы Насти Каменских является их с супругой партнером по бизнесу.

"Мы работаем вместе с супругой и ее бывшим парнем – чувак, который был с Настей до меня, он настолько классный парень, это [украинский бизнесмен] Вова Дятлов, у него классный партнер Никита Силин. И они в Николаеве открыли ресторанчик. Мы так подружились, мы столько раз были в этом ресторане", – заявил артист.

По словам Потапа, свой другой ресторанный проект, связанный с баром, он закрыл из-за изменившихся условий аренды.

Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

Контекст:

Потап с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Сейчас Каменских строит сольную карьеру под именем NK, а Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

С Дятловым Каменских состояла в отношениях в 2005 году. Сейчас Дятлов и Каменских – кумовья

Теги: бизнес, Настя Каменских, Потап, певица
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