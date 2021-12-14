Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу

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Потап: Хочется, чтобы супруга в следующем году поехала на Latin Grammy
Потап: Хочется, чтобы супруга в следующем году поехала на Latin Grammy
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в программе "Зірковий шлях", которая 13 декабря вышла на канале "Украина", признался, что в следующем году они с женой, певицей Настей Каменских большую часть времени планируют провести за границей.

"Мне очень хочется, чтобы моя супруга в профессиональном разрезе добилась своей мечты и в следующем году поехала на Latin Grammy (музыкальная премия, которая вручается Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. – "ГОРДОН"). Думаю, что мы все больше и больше будем проводить времени там, за границей, но обязательно будем уделять время Украине", – поделился планами певец.

Комментарий Потапа о переезде можно послушать на девятой минуте видео.

Контекст:

Потап с 2006-го по 2017 год вместе с Настей Каменских выступал в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Сейчас Каменских строит сольную карьеру под именем NK, а Потап является фронтменом и продюсером группы Mozgi.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, певица, Грэмми
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