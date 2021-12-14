"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу

Потап: Хочется, чтобы супруга в следующем году поехала на Latin Grammy Фото: realpotap / Instagram

"Мне очень хочется, чтобы моя супруга в профессиональном разрезе добилась своей мечты и в следующем году поехала на Latin Grammy (музыкальная премия, которая вручается Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. – "ГОРДОН"). Думаю, что мы все больше и больше будем проводить времени там, за границей, но обязательно будем уделять время Украине", – поделился планами певец.

Комментарий Потапа о переезде можно послушать на девятой минуте видео.