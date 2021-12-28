Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"Залипательный голос и внешность". Каменских показала "соблазнительный номер из мира женского подсознания"

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"Божественная женщина", прокомментировали выступление Насти Каменских ее подписчики в соцсети
"Божественная женщина", – прокомментировали выступление Насти Каменских ее подписчики в соцсети
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 27 декабря выложила в Instagram два фрагмента своего выступления для шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", которое вышло на телеканале "1+1" вечером 26 декабря.

"В этом ярком, соблазнительном номере я проведу вас в мир женского подсознания. Смотрите, что же в нем творится", – подписала певица первый видеофрагмент, в котором исполняет песню "Обидно".

"Смотрите наше live-выступление с треком "Sorry". Этот номер, очень камерный и лирический, окутает вас самыми теплыми чувствами и эмоциями", – указала во втором видео Каменских.

Суммарно оба ролика набрали больше 165 тыс. просмотров.

"Божественная женщина", – прокомментировал одно из видео dm5880.

"Мне очень понравилось это смотреть", – призналась karolina777624.

"Залипательный голос и внешность", – считает seregascherbakov689.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: Настя Каменских, певица NK
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