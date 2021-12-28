"Залипательный голос и внешность". Каменских показала "соблазнительный номер из мира женского подсознания"

"В этом ярком, соблазнительном номере я проведу вас в мир женского подсознания. Смотрите, что же в нем творится", – подписала певица первый видеофрагмент, в котором исполняет песню "Обидно".

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"Смотрите наше live-выступление с треком "Sorry". Этот номер, очень камерный и лирический, окутает вас самыми теплыми чувствами и эмоциями", – указала во втором видео Каменских.

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Суммарно оба ролика набрали больше 165 тыс. просмотров.

"Божественная женщина", – прокомментировал одно из видео dm5880.

"Мне очень понравилось это смотреть", – призналась karolina777624.

"Залипательный голос и внешность", – считает seregascherbakov689.