"В порно собралась?" Каменских показала тело в прозрачном платье и красных чулках

"Когда в приглашении написано "повседневная одежда", – подписала на английском пост 34-летняя певица.

"Эффектная", – прокомментировала фото nata.viktorivna2.

"В порно собралась сниматься?" – поинтересовался dream.6430.

"Дайте "Оскар" этой богине", – написал ___db___crimea.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру под именем NK.