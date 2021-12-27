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27 декабря, 2021
 
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"Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео

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Данилко Каменских: За попу
Данилко – Каменских: За попу
Скриншот: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Звездный детектив проекта "Маска" на канале "Украина" Настя Каменских в финале шоу пригласила своего коллегу, шоумена Андрея Данилко на медленный танец под песню победителя этой передачи – Жирафа. Соответствующее видео опубликовано 25 декабря на YouTube-канале проекта.

"Андрей, я тебя приглашаю на медленный танец. Ну чего ты? Стесняешься?" – обратилась к артисту певица.

"Я не то чтобы стесняюсь. Он же не так танцуется", – ответил Данилко.

"А как?" – уточнила артистка.

"За попу", – заявил Данилко, после чего обнял певицу за ягодицы, а ее руки переложил себе на плечи.

"А теперь я уже застеснялась", – рассмеялась Каменских.

Под конец танца артистка убежала от Данилко на сцену, а он погнался за ней, продолжая щипать за ягодицы.

Этот момент можно посмотреть на видео начиная с 1.38.00.

ВИДЕО
Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube
Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко, звездными детективами проекта являются также певцы Олег Винник, Dzidzio и певицы Оля Полякова и Настя Каменских. Они угадывали, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. Победителем второго сезона стал украинский певец Melovin, который скрывался под маской Жирафа.

Теги: Андрей Данилко, Настя Каменских, шоу Маска
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