  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео

"Андрей, я тебя приглашаю на медленный танец. Ну чего ты? Стесняешься?" – обратилась к артисту певица.

"Я не то чтобы стесняюсь. Он же не так танцуется", – ответил Данилко.

"А как?" – уточнила артистка.

"За попу", – заявил Данилко, после чего обнял певицу за ягодицы, а ее руки переложил себе на плечи.

"А теперь я уже застеснялась", – рассмеялась Каменских.

Под конец танца артистка убежала от Данилко на сцену, а он погнался за ней, продолжая щипать за ягодицы.

Этот момент можно посмотреть на видео начиная с 1.38.00.

ВИДЕО

Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube