  "Я застеснялась". Данилко обнял Каменских за ягодицы. Видео

"Андрей, я тебя приглашаю на медленный танец. Ну чего ты? Стесняешься?" – обратилась к артисту певица.
"Я не то чтобы стесняюсь. Он же не так танцуется", – ответил Данилко.
"А как?" – уточнила артистка.
"За попу", – заявил Данилко, после чего обнял певицу за ягодицы, а ее руки переложил себе на плечи.
"А теперь я уже застеснялась", – рассмеялась Каменских.
Под конец танца артистка убежала от Данилко на сцену, а он погнался за ней, продолжая щипать за ягодицы.
Этот момент можно посмотреть на видео начиная с 1.38.00.
Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.
В новом сезоне, кроме Данилко, звездными детективами проекта являются также певцы Олег Винник, Dzidzio и певицы Оля Полякова и Настя Каменских. Они угадывали, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. Победителем второго сезона стал украинский певец Melovin, который скрывался под маской Жирафа.