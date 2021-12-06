Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
Новости

"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки
Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко 6 декабря разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в компании с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко позирует в кадре с бокалом в руке, а Вайкуле в это время одной рукой держит раскупоренную бутылку, а второй держится за артиста.

Во время съемки артист был одет в черные джинсы, футболку и пальто, а его образ дополнила черная кепка. 

"Помолодел и похудел", – оценили фото поклонники Данилко.

"Какой же секси", – написали пользователи сети.

"Красавец-мужчина. И такой застенчивый", – прокомментировали фолловеры.

Обычно Данилко редко делится в сети своими новыми фото.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины. 

Сейчас Данилко является звездным детективом шоу "Маска" на канале "Украина".

Теги: Андрей Данилко, Лайма Вайкуле, Верка Сердючка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: В Кремле есть список смерти
  Грозев: В Кремле есть список смерти
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS