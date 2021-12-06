"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко

Данилко позирует в кадре с бокалом в руке, а Вайкуле в это время одной рукой держит раскупоренную бутылку, а второй держится за артиста.
Во время съемки артист был одет в черные джинсы, футболку и пальто, а его образ дополнила черная кепка.
"Помолодел и похудел", – оценили фото поклонники Данилко.
"Какой же секси", – написали пользователи сети.
"Красавец-мужчина. И такой застенчивый", – прокомментировали фолловеры.
Обычно Данилко редко делится в сети своими новыми фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.
В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Сейчас Данилко является звездным детективом шоу "Маска" на канале "Украина".