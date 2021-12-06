"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко

Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки Фото: v_serduchka / Instagram

Данилко позирует в кадре с бокалом в руке, а Вайкуле в это время одной рукой держит раскупоренную бутылку, а второй держится за артиста.

Во время съемки артист был одет в черные джинсы, футболку и пальто, а его образ дополнила черная кепка.

"Помолодел и похудел", – оценили фото поклонники Данилко.

"Какой же секси", – написали пользователи сети.

"Красавец-мужчина. И такой застенчивый", – прокомментировали фолловеры.

Обычно Данилко редко делится в сети своими новыми фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)