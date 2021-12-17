  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко

"Был ли у меня с Андреем роман? Блин, сколько раз я уже отвечаю на этот вопрос… Как хотите, так и думайте. Не знаю… Потому что я его воспринимаю как близкого человека. А в классическом смысл… Вы про секс?" – уточнила у ведущих Щеголева.

После 48-летняя актриса добавила, что "близость была".

"А относительно романа, я не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Я просто была влюблена в жизнь в этот момент. Благодаря ему [Данилко], кстати. Потому что это был мужчина, который мог тебя настолько в этом смысле расслабить, что ты просто наслаждалась тем, что тебя окружает, и теми людьми, которые тебя окружают", – призналась Щеголева.

В конце программы после уточняющих вопросов ведущих она подчеркнула: "Короче, секса не было, если всех интересует!"

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube