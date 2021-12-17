  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко

"Был ли у меня с Андреем роман? Блин, сколько раз я уже отвечаю на этот вопрос… Как хотите, так и думайте. Не знаю… Потому что я его воспринимаю как близкого человека. А в классическом смысл… Вы про секс?" – уточнила у ведущих Щеголева.
После 48-летняя актриса добавила, что "близость была".
"А относительно романа, я не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Я просто была влюблена в жизнь в этот момент. Благодаря ему [Данилко], кстати. Потому что это был мужчина, который мог тебя настолько в этом смысле расслабить, что ты просто наслаждалась тем, что тебя окружает, и теми людьми, которые тебя окружают", – призналась Щеголева.
В конце программы после уточняющих вопросов ведущих она подчеркнула: "Короче, секса не было, если всех интересует!"
Щеголева родилась 23 марта 1973 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
В начале 2000-х она начала работать у Данилко, в том числе в его проекте "СВ-шоу", выходившем на телеканале "1+1". В 2004 году тандем с Данилко распался.
Актриса замужем, воспитывает двоих детей.