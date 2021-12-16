"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком

"Фото с рыбой на колесах. Полтава. 1974 год", – написал он.
"Еще не знает, какая слава его ждет", – отреагировали поклонники.
"Боже, какая прелесть", – умилились фолловеры.
"У меня была точно такая же", – заметили пользователи сети.
"У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа", – обратили внимание на игрушку в руках Данилко его подписчики.
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Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.
В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Сейчас Данилко является звездным детективом шоу "Маска" на канале "Украина".