"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком

"Фото с рыбой на колесах. Полтава. 1974 год", – написал он.

"Еще не знает, какая слава его ждет", – отреагировали поклонники.

"Боже, какая прелесть", – умилились фолловеры.

"У меня была точно такая же", – заметили пользователи сети.

"У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа", – обратили внимание на игрушку в руках Данилко его подписчики.

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Сейчас Данилко является звездным детективом шоу "Маска" на канале "Украина".