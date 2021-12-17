Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко

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По словам Радмилы Щеголевой, она была инициатором примирения с Андреем Данилко после ссоры в 2004 году
По словам Радмилы Щеголевой, она была инициатором примирения с Андреем Данилко после ссоры в 2004 году
Фото: Радмила Щеголева / Facebook

Украинская актриса Радмила Щеголева, исполнявшая роль немой ассистентки Верки Сердючки Гели, рассказала, как помирилась с автором этого сценического персонажа Андреем Данилко спустя несколько лет после распада дуэта. Об этом она рассказала в интервью программе "Не бреши мені", которая вышла 16 декабря на YouTube-канале "Телеканал LIVE".

По словам 48-летней актрисы, она в 2008–2009 годах снималась в фильме в Харькове, когда в это же время туда приехал с гастролями Данилко.

"Мне захотелось закрыть все вопросы, которые были. Поэтому я позвонила и мы встретились. Я сама пришла на концерт, мы поговорили. А потом еще пошли в отель и там закончили разговор. Мы разобрали эту ситуацию, я извинилась, и мы пошли дальше", – объяснила Щеголева.

По словам артистки, она до сих пор поддерживает с Данилко приятельские отношения.

"Так бывает, когда с кем-то расстаешься, не можешь какое-то время с человеком видеться. Но у меня такого нет. Я бы с удовольствием и сейчас увиделась [с Данилко]. У Андрея еще есть [обида]. Мы иногда общаемся по телефону или смс. И очень у нас приятные отношения", – рассказала Щеголева.

По ее словам, они перестали общаться после того, как в 2004 году во время гастролей Щеголева из-за плохого самочувствия уехала домой, не предупредив об этом Данилко, за что тот на нее обиделся.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Щеголева родилась 23 марта 1973 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

В начале 2000-х она начала работать у Данилко, в том числе в его проекте "СВ-шоу", выходившем на телеканале "1+1". 

Актриса замужем, воспитывает двоих детей.

Теги: Андрей Данилко, актриса, распад, Радмила Щеголева
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