"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот

"Та дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!" – написала она.

15 февраля певице исполняется 31 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Ребенок родится сразу в латексе", – заявила подписчица missyeezus.

"Сексуальная беременность", – отметила sola_monova.