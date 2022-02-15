"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот

"Та дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсуном в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!" – написала она.
15 февраля певице исполняется 31 год.
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"Ребенок родится сразу в латексе", – заявила подписчица missyeezus.
"Сексуальная беременность", – отметила sola_monova.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Певица живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.
С Александром Корсуном Maruv познакомилась при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они зарегистрировали брак без свадебной церемонии.