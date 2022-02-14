  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку

"Сегодня в шоу "Две звезды" ну очень яркинько получилось ! Уф-ф-ф, Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать, и я умею удивлять. Ах-ха! Не судите строго, шалю!" – написала она.
В ролике певица предстала в черном корсете и ярко-розовой юбке-пачке. Образ она дополнила топом и колготками в сетку, а также ботфортами.
Певица показала, как распевается и делает разминку. В частности, она сделала круговые движения бедрами и, забросив ногу на парапет, сделала упражнения на растяжку.
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"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи", – прокомментировала подписчица zubareva8422.
"Да, согласна, не худая, но как-то я не парюсь. Мне комфортно, я подвижна, активна, зажигательна. Да, трохи сальца поднакопила. Но, девочки, 49 на носу. Вы что, забыли? Это трудный переходный возраст, в нем нельзя ни в чем себе отказывать, тем более вкусно пожрать!" – ответила Королева.
На шоу Королева с сыном исполнила песню "Сумасшедшая" из репертуара российского певца Алексея Воробьева.
Сына Архипа певица родила 19 февраля 2002 года от стриптизера Тарзана (Сергея Глушко). Пара оформила отношения в 2003 году.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила ей въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.
Реагируя на запрет, певица выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину из-за того, что она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме "Домик на юге", съемки которого проходили в Крыму.