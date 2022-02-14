  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку

Королева: Я же мать, и я умею удивлять Фото: koroleva__star / Instagram

"Сегодня в шоу "Две звезды" ну очень яркинько получилось ! Уф-ф-ф, Архип был смущен, что даже перепутал слова, но я же мать, и я умею удивлять. Ах-ха! Не судите строго, шалю!" – написала она.

В ролике певица предстала в черном корсете и ярко-розовой юбке-пачке. Образ она дополнила топом и колготками в сетку, а также ботфортами.

Певица показала, как распевается и делает разминку. В частности, она сделала круговые движения бедрами и, забросив ногу на парапет, сделала упражнения на растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи", – прокомментировала подписчица zubareva8422.

"Да, согласна, не худая, но как-то я не парюсь. Мне комфортно, я подвижна, активна, зажигательна. Да, трохи сальца поднакопила. Но, девочки, 49 на носу. Вы что, забыли? Это трудный переходный возраст, в нем нельзя ни в чем себе отказывать, тем более вкусно пожрать!" – ответила Королева.

На шоу Королева с сыном исполнила песню "Сумасшедшая" из репертуара российского певца Алексея Воробьева.

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Видео: игорь любичев / YouTube