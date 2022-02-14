"Такая горячая!", "Игривая!" Тина Кароль показала горячие образы с финала нацотбора на "Евровидение 2022"

Тина Кароль была судьей нацотбора.

Певица предстала в черном бархатном платье с глубоким декольте, а также бежевом брючном костюме.

"Такая горячая!" – прокомментировала подписчица trustxhim.

"Игривая!" – отметила irish_kisssss.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005-м она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Алина Паш выступит в первой половине первого полуфинала. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии.