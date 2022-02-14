"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами

Волочкова: По-настоящему я живу только на сцене Фото: volochkova_art / Instagram

Балерина запечатлена в воздухе, на лентах. Она продемонстрировала шпагат вверх ногами.

"По-настоящему я живу только на сцене. Уже скоро следующий спектакль. Вы придете?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Нет уж, увольте от созерцания волочковской рогатки, если и пойдем, то в театр на настоящих профессионалов!" – ответила подписчица varvaisa725.

"Что за раскоряка?" – спросила katananumberone.