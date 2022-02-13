Волочкова на камеру показала свои "убитые" волосы, ради которых решилась сделать уколы в голову

Волочкова: Я очень боюсь уколов и никогда не колола их себе в лицо Фото: volochkova_art / Instagram

"Дорогие друзья, я нашла спасителя для моих убитых волос. Причем самое интересное – я очень боюсь уколов и никогда не колола их себе в лицо. Но согласилась сделать ботокс для волос", – прокомментировала ролик балерина.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

В кадре косметолог показала Волочковой четырехмиллиметровую иглу и рассказала, что процедура, которую она проведет, будет направлена против выпадения волос и для роста новых.