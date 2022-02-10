Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2022
 
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"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины

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Волочкова рассталась с Кузнецовым в конце января спустя месяц после знакомства
Волочкова рассталась с Кузнецовым в конце января спустя месяц после знакомства
Фото: sergey.sa77 / Instagram, скриншот: Пусть говорят / YouTube

Разыскиваемый в Украине за терроризм экс-бойфренд российской балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей Кузнецов 10 февраля в интервью российскому изданию Star Hit прокомментировал личную жизнь балерины после их расставания.

Банщик не стал называть конкретную причину прекращения их романа спустя месяц после знакомства, но подчеркнул, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

Комментируя вероятное возобновление отношений балерины со своим экс-бойфрендом по имени Олег, Кузнецов отметил, что не общался с Волочковой после того, как они расстались.

Контекст:

Волочкова состояла в отношениях с Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм, с января 2022 года. Сразу после знакомства на телешоу пара отправилась отдыхать вместе на Мальдивы. 31 января, после возвращения с отдыха в РФ, балерина обвинила Кузнецова в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля Волочкова обнародовала совместные фото со своим бывшим бойфрендом по имени Олег, отношения с которым у нее начались весной 2021 года.

Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, расставание
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