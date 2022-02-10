"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины

Банщик не стал называть конкретную причину прекращения их романа спустя месяц после знакомства, но подчеркнул, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

Комментируя вероятное возобновление отношений балерины со своим экс-бойфрендом по имени Олег, Кузнецов отметил, что не общался с Волочковой после того, как они расстались.