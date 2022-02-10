"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины

Банщик не стал называть конкретную причину прекращения их романа спустя месяц после знакомства, но подчеркнул, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.
Комментируя вероятное возобновление отношений балерины со своим экс-бойфрендом по имени Олег, Кузнецов отметил, что не общался с Волочковой после того, как они расстались.
Волочкова состояла в отношениях с Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм, с января 2022 года. Сразу после знакомства на телешоу пара отправилась отдыхать вместе на Мальдивы. 31 января, после возвращения с отдыха в РФ, балерина обвинила Кузнецова в предательстве и сообщила, что они расстались.
9 февраля Волочкова обнародовала совместные фото со своим бывшим бойфрендом по имени Олег, отношения с которым у нее начались весной 2021 года.
Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.