  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины

Кузнецов находится в розыске с мая 2014 года. Он обвиняется в пособничестве деятельности террористической организации ( ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).

Скриншот: mvs.gov.ua / Instagram

Кузнецов в передаче "Пусть говорят", которая 26 января вышла на российском "Первом канале", заявил, что в 2014 году, будучи руководителем партийной организации в Запорожской области, собирал митинги в поддержку российской оккупации.

"Я собирал огромные, многочисленные митинги в нашем городе. Я возглавил это движение. Мы выступали за дружбу с Россией", – заявил Кузнецов. Он не уточнил, в какой партии состоял, но российское издание "Экспресс газета" пишет, что речь идет о запрещенной в Украине Коммунистической партии.

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Видео: Пусть говорят / YouTube

Волочкова на своей странице в Instagram прокомментировала заявление Кузнецова о том, что он находится в розыске.

"Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. Мне он ничего плохого не сделал", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Правоохранительные органы и СБУ пока что не комментировали заявление Кузнецова о его местонахождении.