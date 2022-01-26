  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины

Кузнецов находится в розыске с мая 2014 года. Он обвиняется в пособничестве деятельности террористической организации ( ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса).
Кузнецов в передаче "Пусть говорят", которая 26 января вышла на российском "Первом канале", заявил, что в 2014 году, будучи руководителем партийной организации в Запорожской области, собирал митинги в поддержку российской оккупации.
"Я собирал огромные, многочисленные митинги в нашем городе. Я возглавил это движение. Мы выступали за дружбу с Россией", – заявил Кузнецов. Он не уточнил, в какой партии состоял, но российское издание "Экспресс газета" пишет, что речь идет о запрещенной в Украине Коммунистической партии.
Волочкова на своей странице в Instagram прокомментировала заявление Кузнецова о том, что он находится в розыске.
"Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. Мне он ничего плохого не сделал", – написала она.
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Правоохранительные органы и СБУ пока что не комментировали заявление Кузнецова о его местонахождении.
Волочкова познакомилась с Кузнецовым 27 декабря 2021 года на съемках шоу "Давай поженимся", которое вышло на российском "Первом канале".
Ведущие передачи сообщили, что ранее Кузнецов был женат, но расстался с женой после 20 лет брака из-за измен супруги. От этих отношений у него есть сын Кирилл. Фамилию Сергея авторы передачи тогда не называли.
В начале января Волочкова отправилась с Кузнецовым отдыхать на Мальдивы. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.
Волочкова внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года время съемок передачи "Пусть говорят" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.