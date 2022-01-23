"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане

Образ Волочковой на фото дополнила банная шапка с мехом.

"Время русской бани", – подписала она публикацию.

"Спасибо, что веник прикрыли", – прокомментировала фото katezen2408.

"Серега за "Виагрой" метнулся?" – спросил pyotr.manko, имея в виду нового бойфренда Волочковой.

"Блин, жалко бабу", – написала iuliia.genina.

Контекст:

20 января Волочковой исполнилось 46 лет.

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

В январе 2022 года балерина отдыхала со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем на Мальдивах. Они познакомились на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.