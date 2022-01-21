"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом

Прежде чем окунуться, балерина топором разбила лед на поверхности воды.
"В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед, – радость! После мальдивского тепла немного свежо, не скрою", – написала она.
"Кормилицу не застуди", – написали подписчики.
"Вот это закаленная у вас киска! С днем рождения!" – отреагировали фолловеры балерины.
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Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.
В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.
В январе 2022 года балерина отдыхала со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем на Мальдивах. Они познакомились на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.