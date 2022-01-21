"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом

Прежде чем окунуться, балерина топором разбила лед на поверхности воды.

"В день рождения окунуться в ледяную купель, разбив в ней лед, – радость! После мальдивского тепла немного свежо, не скрою", – написала она.

"Кормилицу не застуди", – написали подписчики.

"Вот это закаленная у вас киска! С днем рождения!" – отреагировали фолловеры балерины.