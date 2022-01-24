Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына

"Любите тех и будьте с теми, кто искренне вас любит. Это не купить ни за какие деньги. Остальное пепел", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей * (@sergey.sa77)

23 января в Instagram Stories он сообщил, что они с Волочковой стали реже видеться после того, как вернулись в РФ с Мальдив.

"Хочу сказать, что все у нас с Настей в порядке. Мы не расстались. Просто после возвращения с Мальдив мне нужно было вернуться на работу. Настя занимается подготовкой к спектаклю. Конечно, реже мы стали видеться, но мы постоянно на связи. Постоянно", – заявил он.



