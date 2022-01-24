Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына

"Любите тех и будьте с теми, кто искренне вас любит. Это не купить ни за какие деньги. Остальное пепел", – написал он.
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23 января в Instagram Stories он сообщил, что они с Волочковой стали реже видеться после того, как вернулись в РФ с Мальдив.
"Хочу сказать, что все у нас с Настей в порядке. Мы не расстались. Просто после возвращения с Мальдив мне нужно было вернуться на работу. Настя занимается подготовкой к спектаклю. Конечно, реже мы стали видеться, но мы постоянно на связи. Постоянно", – заявил он.
Волочкова познакомилась с банщиком Сергеем на съемках шоу "Давай поженимся", которое вышло на российском первом канале в конце 2021 года.
Ведущие передачи сообщили, что ранее Сергей был женат, но расстался с женой после 20 лет брака из-за измен супруги. От этих отношений у него есть сын Кирилл. Фамилию Сергея ни авторы передачи, ни он сам не называют.
В начале января Волочкова отправилась с Сергеем отдыхать на Мальдивы. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.