"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике

"Занятие выходного дня в домашнем театре", – подписала она публикацию.

"Ой, подумала, что в церкви уселась на шпагат! Ужас", – написала chebotaeva_sveta.

"Как мулатка", – отметила ellashishlo.

"Стабильно одинокая раскорячка. А Серега слился?" – поинтересовалась kochetovagordanova, имея в виду нового бойфренда Волочковой.

"Главный шлагбаум страны", – прокомментировала mikheeva2580.

Контекст:

20 января Волочковой исполнилось 46 лет.

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

В январе 2022 года балерина отдыхала со своим новым возлюбленным, банщиком из Беларуси Сергеем на Мальдивах. Они познакомились на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда она пришла в качестве свахи, а Сергей был одним из женихов для героини шоу по имени Елена. Пара вернулась в РФ накануне дня рождения Волочковой.