"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене

"Очень профессиональная сцена с большим экраном, качественным покрытием и прекрасным световым и звуковым оборудованием. Такие добрые и светлые люди там работают. Так гостеприимно нас приняли. Светло на сердце от такой доброты и внимания", – написала 46-летняя балерина

"Жалкое зрелище", – написали подписчики.

"Ну как можно так позориться. Настя, вы что издеваетесь? Что это, вы в своем уме такое плясать?" – прокомментировали ролик фолловеры.

"Как же важно все-таки вовремя уйти", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)