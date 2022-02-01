"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым сделала откровенные фото в белье

На фото Волочкова запечатлена в белье кремового, синего, черного и красного цвета в разных позах на фоне домашних локаций.

"В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнутся", – написала она.

"Совсем шизанулась", – написали в комментариях.

"Ну все, пошла жара", – прокомментировали пользователи сети.

"Бабушка по вызову", – отреагировали фолловеры.

"Какая красивая женщина", – восхитились подписчики.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.