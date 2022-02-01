"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне

Мила Нитич: Не хочу быть модным гаджетом, который достался даром Фото: mila.nytych /Instagram

Артистка позировала на белой простыне, крупным планом демонстрируя в кадре грудь.

"Я научилась уходить от людей, не способных приносить в мою жизнь положительные эмоции. И дело совсем не в моем превосходстве или высокомерии, просто надоело тратить время зря, на людей, которые не способны приносить ничего хорошего. Не хочу быть модным гаджетом, который достался даром, хочу, чтобы мою искренность и любовь принимали как ценность, которую нельзя купить или продать", – написала она.

"На этом фото видно, что счастлива", – написали подписчики.

"Сексуальная", – отреагировали пользователи сети.

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