"Мою любовь нельзя купить". Мила Нитич снялась голой на белой простыне

Артистка позировала на белой простыне, крупным планом демонстрируя в кадре грудь.
"Я научилась уходить от людей, не способных приносить в мою жизнь положительные эмоции. И дело совсем не в моем превосходстве или высокомерии, просто надоело тратить время зря, на людей, которые не способны приносить ничего хорошего. Не хочу быть модным гаджетом, который достался даром, хочу, чтобы мою искренность и любовь принимали как ценность, которую нельзя купить или продать", – написала она.
"На этом фото видно, что счастлива", – написали подписчики.
"Сексуальная", – отреагировали пользователи сети.
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Мила Нитич (настоящее имя артистки – Людмила Нитичук) родилась в 1990 году в Хмельницкой области. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс".
В 2011 году Нитич принимала участие в финале нацотбора на "Евровидение" с песней Goodbye, заняв 20-е место. Вторая попытка, предпринятая в 2017 году, завершилась поражением – Мила Нитич выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, заняв шестое место.
В декабре 2019 года Мила Нитич заявила о прекращении сотрудничества со своим продюсером Владимиром Бебешко после 10 лет совместной работы.