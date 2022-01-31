"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот

Артистка проиллюстрировала пост снимком из отпуска – на нем она запечатлена на фоне пальмы в белых плавках и серой блузке свободного кроя, концы которой завязаны под грудью, оголяя живот.

"Каждый январь для меня – это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания. Только в этом году я какая-то потеряшка. Месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу – то ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, то ли стоит расслабиться и дать себе время?" – написала артистка.

"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", – отреагировали на фото подписчики, упомянув мужа артистки, украинского певца и продюсера Алексея Потапенко.

"Ну какая же вы красавица! Волшебная! Глаз не оторвать", – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)