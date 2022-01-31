"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот

Артистка проиллюстрировала пост снимком из отпуска – на нем она запечатлена на фоне пальмы в белых плавках и серой блузке свободного кроя, концы которой завязаны под грудью, оголяя живот.
"Каждый январь для меня – это новые планы, новые мысли, новые цели и новые желания. Только в этом году я какая-то потеряшка. Месяц уже прошел, а я все никак не соберу себя в кучу – то ли Меркурий с Венерой опять шалят, то ли погода влияет, то ли стоит расслабиться и дать себе время?" – написала артистка.
"Кудряшка-милашка – Потапа забавляшка", – отреагировали на фото подписчики, упомянув мужа артистки, украинского певца и продюсера Алексея Потапенко.
"Ну какая же вы красавица! Волшебная! Глаз не оторвать", – написали поклонники.
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Каменских и Потап поженились в 2019 году. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. "И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – заявил тогда артист.
23 января 2022 года во время первого выпуска нового сезона "Голосу країни" участница проекта, дочь цыганского барона и крестница украинского певца Виктора Павлика Елена Чукаленко предсказала Потапу, который является тренером этого шоу, второе отцовство в скором времени. "Вы знаете, идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила тогда гадалка. Ее отец, цыганский барон, уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом. "Ой, хотелось бы", – отреагировал Потап.
От предыдущих отношений у него есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.