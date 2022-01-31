"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез Поляковой под мини-платье, когда Осадчая отвернулась

Горбунов и Полякова вместе снимаются в шоу "Голос країни" Фото: gorbunovyuriy / Instagram, polyakovamusic / Instagram

Горбунов позировал рядом с певицей Олей Поляковой на полусогнутых ногах – во время съемки он положил левую руку на ее бедро, засунув пальцы под подол мини-платья.

Справа от Поляковой запечатлен продюсер и певец Потап, возле него – Катя Осадчая, а рядом с ней – певица Надя Дорофеева. Осадчая в момент съемки позировала, стоя спиной к мужу и Поляковой.

"Будет весело. Стильно, модно и прикольно", – проанонсировал премьеру второго выпуска шоу Горбунов.

"И что – там влажно или сухостой старческий?" – отреагировали на фото подписчики.

"Юра, ты что там забыл?" – написали фолловеры.

"Ох уж эти шальные пальчики", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Ну, ноги у Поляковой стройнее, чем у Осадчей – чего бы и не потрогать?" – высказались поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)