"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез Поляковой под мини-платье, когда Осадчая отвернулась

Горбунов позировал рядом с певицей Олей Поляковой на полусогнутых ногах – во время съемки он положил левую руку на ее бедро, засунув пальцы под подол мини-платья.
Справа от Поляковой запечатлен продюсер и певец Потап, возле него – Катя Осадчая, а рядом с ней – певица Надя Дорофеева. Осадчая в момент съемки позировала, стоя спиной к мужу и Поляковой.
"Будет весело. Стильно, модно и прикольно", – проанонсировал премьеру второго выпуска шоу Горбунов.
"И что – там влажно или сухостой старческий?" – отреагировали на фото подписчики.
"Юра, ты что там забыл?" – написали фолловеры.
"Ох уж эти шальные пальчики", – прокомментировали фото пользователи сети.
"Ну, ноги у Поляковой стройнее, чем у Осадчей – чего бы и не потрогать?" – высказались поклонники.
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Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января. Тренером нового сезона, кроме Поляковой, Дорофеевой и Потапа, также является певец, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.