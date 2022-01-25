Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница

"Моя крестница", – написал он, разместив фото 24-летней Чукаленко.

Павлик также показал архивные совместные фото с Чукаленко, на которых она запечатлена ребенком у него на руках, а также уже взрослой в свадебном наряде.

Контекст:

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января.Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Ведущими шоу являются супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Чукаленко, после того, как к ней повернулись все четыре члена жюри, выбрала в качестве тренера Полякову.

Во время выступления Чукаленко призналась, что является "украинской цыганкой" и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Предсказывая будущее Потапу, она призналась, что видит "интересное событие".

"Вы знаете, мне идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила гадалка. Ее отец, который представился публике цыганским бароном, уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом.