Бульвар Шоубиз
 
25 января, 2022
 
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Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница

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Павлик о Чукаленко: Моя крестница
Павлик о Чукаленко: Моя крестница
Фото: viktorpavlik / Instagram, скриншот: Голос країни / YouTube

Украинский певец Виктор Павлик 24 января в Instagram Stories сообщил, что является крестным отцом участницы нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Елены Чукаленко.

"Моя крестница", – написал он, разместив фото 24-летней Чукаленко.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: viktorpavlik / Instagram

Павлик также показал архивные совместные фото с Чукаленко, на которых она запечатлена ребенком у него на руках, а также уже взрослой в свадебном наряде.

Скриншот: viktorpavlik / Instagram
Скриншот: viktorpavlik / Instagram

Контекст:

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января.Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Ведущими шоу являются супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Чукаленко, после того, как к ней повернулись все четыре члена жюри, выбрала в качестве тренера Полякову. 

Во время выступления Чукаленко призналась, что является "украинской цыганкой" и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Предсказывая будущее Потапу, она призналась, что видит "интересное событие". 

"Вы знаете, мне идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила гадалка. Ее отец, который представился публике цыганским бароном, уточнил, что певец вскоре во второй раз станет отцом.

Теги: Голос країни, Виктор Павлик, Потап, Оля Полякова, певец, фото
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