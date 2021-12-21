Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака

Павлик и Репяхова поженились весной 2020 года
Павлик и Репяхова поженились весной 2020 года
Фото: viktorpavlik / Instagram

56-летний украинский певец Виктор Павлик 20 декабря разместил в Instagram фото, на котором запечатлен вместе со своей четвертой женой, 26-летней Екатериной Репяховой.

"С любимой женой", – подписал он снимок. 

Павлик сделал эту публикацию после того, как Репяхова заявила, что он ее "очень обидел". "Я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна", – написала она.

Спустя время жена артиста сообщила, что их "семья переживает тяжелый период", а решение этих проблем зависит от Павлика.

Причин случившегося Репяхова называть не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против бывшей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой. 

"Где же вы, Виктор, так накосячили?" – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"К сожалению, мужчина начинает ценить лишь тогда, когда теряет", – написали фолловеры. 

"Катя – любитель создать интригу и шумиху из ничего, блогерство – оно такое, и в туалет при всех сходишь для хайпа и рейтинга", – прокомментировали подписчики.

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: скандал, Виктор Павлик, семья, развод, Екатерина Репяхова
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