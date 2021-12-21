Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака

"С любимой женой", – подписал он снимок.

Павлик сделал эту публикацию после того, как Репяхова заявила, что он ее "очень обидел". "Я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна", – написала она.

Спустя время жена артиста сообщила, что их "семья переживает тяжелый период", а решение этих проблем зависит от Павлика.

Причин случившегося Репяхова называть не стала, но ее заявление прозвучало вскоре после того, как Днепровский суд Киева отказал ей в удовлетворении иска против бывшей жены Павлика, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства. Поводом для обращения в суд, по словам Репяховой, стали публичные оскорбления в ее адрес со стороны Созаевой – она назвала молодую супругу артиста "тварью". После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался Павлик, встав на сторону Репяховой.

"Где же вы, Виктор, так накосячили?" – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"К сожалению, мужчина начинает ценить лишь тогда, когда теряет", – написали фолловеры.

"Катя – любитель создать интригу и шумиху из ничего, блогерство – оно такое, и в туалет при всех сходишь для хайпа и рейтинга", – прокомментировали подписчики.