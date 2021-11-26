Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Созаева о Репяховой: Именно с киберполиции ей необходимо было начинать и выяснить, кто создавал ей проблемы. Но Кате было удобнее преследовать меня
Созаева о Репяховой: Именно с киберполиции ей необходимо было начинать и выяснить, кто создавал ей проблемы. Но Кате было удобнее преследовать меня
Фото: repyahovakate / Instagram, lora.sozaeva / Instagram

Супруга и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 25 ноября в Instagram Stories сообщила, что обратилась за помощью к адвокату, чтобы привлечь к ответственности людей, которые причастны к разрушению ее бизнеса в Instagram.

Репяхова также намерена судиться с третьей женой своего мужа, танцовщицей Ларисой Созаевой.

"Я нашла адвоката. Мы с ней будем работать по двум вопросам – это оскорбления Ларисы Созаевой и поиски человека, который шлет ботов. Через киберполицию и серверы", – написала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Созаева в Instagram Stories прокомментировала слова Репяховой.

"После угроз Кати Репяховой по обращению в суд мне приходится объяснять, что именно с киберполиции ей необходимо было начинать и выяснить, кто, когда и зачем создавал ей проблемы в виде ботов. Но Кате было удобнее преследовать меня, а также порочить мою честь и достоинство, обвинив в проблемах с рекламодателями", – написала Созаева.

Скриншот: lora.sozaeva / Instagram
Скриншот: lora.sozaeva / Instagram

Контекст:

Поводом для публичного конфликта между бывшей и нынешней женами Виктора Павлика стало заявление Репяховой о том, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. "Начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор", – написала она 25 ноября.

Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в октябре между ней и Созаевой возник конфликт из-за квартиры. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева, в свою очередь, подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Бывшая жена артиста в тот же день, комментируя слова Репяховой о проблемах в бизнесе, заявила, что она к этому непричастна.

на считает возможным меня обвинять в накрутке ее ботов и спаде ее рекламной деятельности. Господи, кому это нужно? Катя, я живу своей жизнью. Оставь меня в покое", – заявила Созаева.

На камеру экс-супруга артиста назвала Репяхову "тварью".

"Ты очень наглая тварь. Ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе, когда мой сын умирал. Тебя это не печалило. А сейчас решила, что я наняла ботов", – резюмировала Созаева.

После ее слов в конфликт между Созаевой и Репяховой впервые вмешался сам Павлик, встав на сторону Репяховой. Павлик также обратился к бывшей жене.

"Наши дороги разошлись. Я пошел! И я хотел этого. И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Но сейчас не об этом. Я тебе, Лора, отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу, просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", – подытожил артист.

Теги: скандал, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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