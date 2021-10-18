"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой

"У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, который бывший муж обещал выплатить и оставить [квартиру] мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро придет. Больше у меня ничего и никого нет. Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс. У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими особами, которые мне постоянно указывают, что делать и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений – я понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласиться на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать после того, как свели сына в могилу, – это уже верх хамства", – написала она.

Созаева также прикрепила текст, который, по ее словам, получила в сообщении от Репяховой.

"Витя по закону без моего согласия на вас квартиру не перепишет, если выплатит. Я буду отстаивать интересы своей семьи и своего ребенка. Я хочу вам напомнить, что вам никто не обязан. Каждый в ответе сам за себя. Если вы десятки лет терпели измены Вити – это ваша ответственность. Это ваш выбор – жить такую жизнь. И не Витя у вас забрал все, а вы сами у себя – своим бездействием. Ищите более оплачивающую работу, ищите вторую работу (как я), просите повышение, но точно не "ты у меня забрал все". Витя в это все уже не верит, вас обидеть просто не хочет. И если Витя завтра от меня уйдет, я подумаю, как себя содержать, но точно не [буду] обвинять бывшего мужа и манипулировать им. Со мной такие манипуляции точно не пройдут. Предлагаю вам взрослеть и смотреть на мир реально", – говорится в сообщении.



