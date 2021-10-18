Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2021
 
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"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой

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Созаева: Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать
Созаева: Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать
Фото: Лора Созаева / Facebook

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева 18 октября в Facebook заявила, что договаривалась о погашении кредита за квартиру, в которой сейчас живет, с самим артистом, а не с его нынешней женой, блогером и концертным директором Екатериной Репяховой.

"У меня был муж. Он ушел. У меня был сын. Он умер. У меня осталась только квартира в кредите, который бывший муж обещал выплатить и оставить [квартиру] мне. Это не просто квадратные метры. Это то единственное, кроме могилы, что дает мне ощущение присутствия сына, который как будто вышел и скоро придет. Больше у меня ничего и никого нет. Два дня назад Виктор прислал сообщение, что платить больше не может и квартиру надо продавать. Он не приехал, не посмотрел мне в глаза, не поговорил, а просто прислал смс. У меня есть договоренность с Виктором Павликом, но не с другими особами, которые мне постоянно указывают, что делать и как жить. Нет никакой войны, выяснения отношений – я понимаю, что я им очень мешаю. Я понимаю, что нет у меня другого выхода, как согласиться на их условия. Но оскорблять меня, ехидничать после того, как свели сына в могилу, – это уже верх хамства", – написала она.

Созаева также прикрепила текст, который, по ее словам, получила в сообщении от Репяховой.

"Витя по закону без моего согласия на вас квартиру не перепишет, если выплатит. Я буду отстаивать интересы своей семьи и своего ребенка. Я хочу вам напомнить, что вам никто не обязан. Каждый в ответе сам за себя. Если вы десятки лет терпели измены Вити – это ваша ответственность. Это ваш выбор – жить такую жизнь. И не Витя у вас забрал все, а вы сами у себя – своим бездействием. Ищите более оплачивающую работу, ищите вторую работу (как я), просите повышение, но точно не "ты у меня забрал все". Витя в это все уже не верит, вас обидеть просто не хочет. И если Витя завтра от меня уйдет, я подумаю, как себя содержать, но точно не [буду] обвинять бывшего мужа и манипулировать им. Со мной такие манипуляции точно не пройдут. Предлагаю вам взрослеть и смотреть на мир реально", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983967788426127&id=100004387759464


Контекст:

Созаева – третья жена Виктора Павлика. У них был общий сын – Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

За несколько месяцев до этого Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.

18 октября 2021 года Созаева заявила, что Павлик попросил ее освободить купленную в кредит квартиру. Репяхова, комментируя это заявление, призвала экс-супругу артиста оплачивать хотя бы коммунальные услуги за квартиру, в которой живет, подчеркнув, что ранее делала это она, а не Созаева. По словам Репяховой, если они с Павликом выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится 80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят 200 тыс. "Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои и отдаем ей 100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Естественно, она не хочет решать мирным путем. Конечно, у нее радуется душа, когда деньги уходят из нашей семьи. Ей не так квартира нужна, как понимание, что Виктор энную сумму денег забирает из нашей семьи. Я это все терпела и в какой-то момент подняла этот вопрос. Считаю, все должны решить вопрос мирно. Человек должен хотя бы взять на себя коммуналку, – написала Репяхова. – Почему мы должны содержать ее всю жизнь?". Репяхова не уточнила, в какой именно валюте Павлик брал кредит.  

Теги: недвижимость, скандал, Виктор Павлик, квартира, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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