Экс-супруга Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры. Нынешняя жена артиста ответила, что они не могут содержать Созаеву всю жизнь

"Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры, и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок – это второй мозг, и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите. Или берите пример с бывшего мужа", – заявила она.
Нынешняя супруга артиста Екатерина Репяхова прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram.
"Сколько лет я с Виктором Франковичем, столько лет бывшая жена не дает нам жизни. Когда был жив [сын Павлика и Созаевой] Паша, она имела моральное право претендовать на все. Прошел год после смерти Паши, мне кажется, самое время, чтобы каждый становился самостоятельным и жил раздельно. Моя главная мечта в жизни – сепарироваться от этого человека. Пока что этот человек присутствует в нашей жизни. Мне кажется, это неправильно, мне кажется, что мы с Виктором делаем ей медвежью услугу тем, что большую часть ее финансовых вопросов покрывает наша семья", – написала Репяхова.
Супруга Павлика отметила, что сами они живут на съемной квартире.
"Виктор все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 грн за один доллар. Он уже 500 тыс. выплатил, притом что квартира стоит 200. Еще ему нужно выплатить 200 тыс.", – заявила Репяхова.
Она отметила, что больше года самостоятельно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, в которой живет Созаева.
"Все идет к тому, что мы должны платить большую коммуналку за пять комнат. Мы должны выплачивать, получается, пожизненно. Вопрос не в деньгах, а в том, что нужно все-таки рассчитывать на себя. Мы не богатые. Мы не можем и ей закрыть финансовые вопросы, и себе", – рассказала жена певца.
По словам Репяховой, если они выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится 80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят 200 тыс.
"Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои и отдаем ей 100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Естественно, она не хочет решать мирным путем. Конечно, у нее радуется душа, когда деньги уходят из нашей семьи. Ей не так квартира нужна, как понимание, что Виктор энную сумму денег забирает из нашей семьи. Я это все терпела и в какой-то момент подняла этот вопрос. Считаю, все должны решить вопрос мирно. Человек должен хотя бы взять на себя коммуналку, – сообщила Репяхова. – Почему мы должны содержать ее всю жизнь? Вот такие вопросы. На них я ответа не найду, потому что все делается на публику, чтобы показать нас в плохом свете".
Репяхова не уточнила, в какой именно валюте Павлик брал кредит.
Она напомнила, что когда познакомилась с артистом, он лечился от алкогольной зависимости, но Созаева в тот период не навещала его в больнице.
"Мне говорят, что я разбила семью. Я молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Мы это вместе с ним преодолели. Лариса это знает и не может с этим смириться", – подчеркнула Репяхова.
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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.