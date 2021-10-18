Экс-супруга Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры. Нынешняя жена артиста ответила, что они не могут содержать Созаеву всю жизнь

"Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры, и я сразу становлюсь, как тростиночка. Потому что желудок – это второй мозг, и он реагирует очень быстро. Вот так, берите с меня пример. Или не берите. Или берите пример с бывшего мужа", – заявила она.

Нынешняя супруга артиста Екатерина Репяхова прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram.

"Сколько лет я с Виктором Франковичем, столько лет бывшая жена не дает нам жизни. Когда был жив [сын Павлика и Созаевой] Паша, она имела моральное право претендовать на все. Прошел год после смерти Паши, мне кажется, самое время, чтобы каждый становился самостоятельным и жил раздельно. Моя главная мечта в жизни – сепарироваться от этого человека. Пока что этот человек присутствует в нашей жизни. Мне кажется, это неправильно, мне кажется, что мы с Виктором делаем ей медвежью услугу тем, что большую часть ее финансовых вопросов покрывает наша семья", – написала Репяхова.

Супруга Павлика отметила, что сами они живут на съемной квартире.

"Виктор все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 грн за один доллар. Он уже 500 тыс. выплатил, притом что квартира стоит 200. Еще ему нужно выплатить 200 тыс.", – заявила Репяхова.

Она отметила, что больше года самостоятельно оплачивает коммунальные услуги за квартиру, в которой живет Созаева.

"Все идет к тому, что мы должны платить большую коммуналку за пять комнат. Мы должны выплачивать, получается, пожизненно. Вопрос не в деньгах, а в том, что нужно все-таки рассчитывать на себя. Мы не богатые. Мы не можем и ей закрыть финансовые вопросы, и себе", – рассказала жена певца.

По словам Репяховой, если они выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится 80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят 200 тыс.

"Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои и отдаем ей 100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Естественно, она не хочет решать мирным путем. Конечно, у нее радуется душа, когда деньги уходят из нашей семьи. Ей не так квартира нужна, как понимание, что Виктор энную сумму денег забирает из нашей семьи. Я это все терпела и в какой-то момент подняла этот вопрос. Считаю, все должны решить вопрос мирно. Человек должен хотя бы взять на себя коммуналку, – сообщила Репяхова. – Почему мы должны содержать ее всю жизнь? Вот такие вопросы. На них я ответа не найду, потому что все делается на публику, чтобы показать нас в плохом свете".

Репяхова не уточнила, в какой именно валюте Павлик брал кредит.

Она напомнила, что когда познакомилась с артистом, он лечился от алкогольной зависимости, но Созаева в тот период не навещала его в больнице.

"Мне говорят, что я разбила семью. Я молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Мы это вместе с ним преодолели. Лариса это знает и не может с этим смириться", – подчеркнула Репяхова.

View this post on Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)



