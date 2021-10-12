Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
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"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын

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Сын Павлика и Репяховой родился 15 июня
Сын Павлика и Репяховой родился 15 июня
Фото: viktorpavlik / Instagram

Жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор, 27-летняя Екатерина Репяхова 11 октября в Instagram опубликовала фото их сына Михаила, сделанные на восьмой день после его рождения.

"Я же вам не показывала фотографии новорожденного Мишутки. Здесь ему восемь дней", – написала она.

"Какой милашный", – прокомментировала подписчица askim.alena.

"Потрясающие фото", – написала kvk.clothes.

Контекст:

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: дети, Виктор Павлик, ребенок, фото, Екатерина Репяхова, жена, Михаил Павлик
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