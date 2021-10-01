Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2021
 
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Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос

Репяхова о Павлике: Он меня полюбил за мой нос
Репяхова о Павлике: Он меня полюбил за мой нос
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова 30 сентября, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, призналась, что не намерена менять форму своего носа.

"Лучше сделать нос. Он все портит", – написали Репяховой подписчики.

"Муж сказал, разведется, если сделаю нос. Он меня полюбил за мой нос", – ответила супруга Павлика.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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