"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына

Супруги позируют в кадре с сыном на руках, повернув его лицом к объективу. Ранее Павлик и Репяхова выкладывали в сеть фото сына, на которых он был запечатлен со спины.
"Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож, не спрашиваю", – подписала фото жена артиста.
"Ну наконец-то. Он у вас бесподобный", – прокомментировали публикацию фолловеры.
"Копия папы", – отреагировали пользователи сети.
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Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.
Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.