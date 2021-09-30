Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2021
 
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"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына

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В июне у Павлика и Репяховой родился сын
В июне у Павлика и Репяховой родился сын
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова 30 сентября разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе с мужем и сыном.

Супруги позируют в кадре с сыном на руках, повернув его лицом к объективу. Ранее Павлик и Репяхова выкладывали в сеть фото сына, на которых он был запечатлен со спины.

"Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож, не спрашиваю", – подписала фото жена артиста.

"Ну наконец-то. Он у вас бесподобный", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Копия папы", – отреагировали пользователи сети.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: дети, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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