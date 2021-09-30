"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына

В июне у Павлика и Репяховой родился сын Фото: repyahovakate / Instagram

Супруги позируют в кадре с сыном на руках, повернув его лицом к объективу. Ранее Павлик и Репяхова выкладывали в сеть фото сына, на которых он был запечатлен со спины.

"Знакомьтесь, Миша Павлик. На кого похож, не спрашиваю", – подписала фото жена артиста.

"Ну наконец-то. Он у вас бесподобный", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Копия папы", – отреагировали пользователи сети.