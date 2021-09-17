Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына

В июне у Павлика и Репяховой родился сын Фото: repyahovakate / Instagram

Жена артиста сперва позирует в кадре, кружась и держа сына на вытянутых руках, а после прижимает его к себе. В первые секунды ролика ребенок запечатлен в кадре в профиль – ранее Репяхова делилась в сети снимками, на которых сын был повернут к камере спиной.

"Мишенька впервые увидел море", – подписала она ролик.

"А мы – его", – отреагировали подписчики.