Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына

Жена артиста сперва позирует в кадре, кружась и держа сына на вытянутых руках, а после прижимает его к себе. В первые секунды ролика ребенок запечатлен в кадре в профиль – ранее Репяхова делилась в сети снимками, на которых сын был повернут к камере спиной.
"Мишенька впервые увидел море", – подписала она ролик.
"А мы – его", – отреагировали подписчики.
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Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.
Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.