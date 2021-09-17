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17 сентября, 2021
 
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Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына

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В июне у Павлика и Репяховой родился сын
В июне у Павлика и Репяховой родился сын
Фото: repyahovakate / Instagram

Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова 16 сентября разместила в Instagram короткое видео, на котором запечатлена с трехмесячным сыном на руках возле моря – они отдыхают в Одессе.

Жена артиста сперва позирует в кадре, кружась и держа сына на вытянутых руках, а после прижимает его к себе. В первые секунды ролика ребенок запечатлен в кадре в профиль – ранее Репяхова делилась в сети снимками, на которых сын был повернут к камере спиной.

"Мишенька впервые увидел море", – подписала она ролик.

"А мы – его", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил

Он – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Одесса, дети, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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