Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке

Александр Павлик получил известность после участия в шоу "Х-фактор"
Александр Павлик получил известность после участия в шоу "Х-фактор"
Фото: alex_pavlik15 / Instagram

Старший сын украинского певца Виктора Павлика Александр Павлик 17 августа презентовал свой новый трек под названием "Паранойя", записанный на русском языке. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

есня будто бы накрывает тебя с головой и уже невозможно сдерживать свои чувства и не подпевать. А ее мотив еще долго будет крутиться у тебя в голове, задавая настроение на весь день", – анонсировал он композицию.


Трек размещен на всех музыкальных площадках, включая Apple Music. 

Контекст:

Александр Павлик – старший сын Виктора Павлика. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Отец оставил семью, когда сыну исполнилось две недели. После этого Павлик увиделся с сыном, когда тот пошел в третий класс.

Александр Павлик получил известность после участия в шоу "Х-фактор" (2010). 

Теги: клип, Виктор Павлик, Х-фактор, песня, Александр Павлик
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