Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке

"Песня будто бы накрывает тебя с головой и уже невозможно сдерживать свои чувства и не подпевать. А ее мотив еще долго будет крутиться у тебя в голове, задавая настроение на весь день", – анонсировал он композицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pavlik Sasha (@alex_pavlik15)





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