"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

"А что, Виктор Павлик еще не заработал на квартиру, что вы снимаете?" – поинтересовались подписчики.

"Мы вместе зарабатываем на наше жилье. Мы в процессе", – ответила Репяхова.