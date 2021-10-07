"Плакать хочется. Ничего не радует". Жена Виктора Павлика рассказала о непростом перелете в Турцию вместе с трехмесячным сыном

У Репяховой и Павлика летом 2021 года родился сын Фото: repyahovakate / Instagram

По словам Репяховой, их с Павликом сын не смог уснуть во время полета.

"Дети до года спят в самолете – это не про нас. Миша не спал, не играл, не сидел", – поделилась подробностями перелета с ребенком Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена артиста подчеркнула, что ситуация не изменилась и после того, как они поселились в отеле.

"Миша продолжает плакать в коляске. Я сойду с ума, если так будет все время", – написала Репяхова.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга музыканта заявила, что пока на отдыхе ее ничего не радует.

"Плакать хочется. Ничего не радует", – поделилась она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

"Я очень надеюсь, что завтра будет легче", – подытожила Репяхова.