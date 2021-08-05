Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка

15 июня у Павлика и Репяховой родился сын Фото: repyahovakate / Instagram

"Мы приехали внепланово. Хотим перестраховаться кое в чем", – сообщила подписчикам жена артиста.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

В следующем сообщении Репяхова рассказала, что сыну делали ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

По словам Репяховой, поводом для обследования стало то, что ее сын "часто срыгивал".

"Исключили какую-то болячку", – резюмировала жена Павлика, уточнив, что не запомнила название дигазноза.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

В финальном сообщении Репяхова отметила, что у ее сына со здоровьем все хорошо.