Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка

"Мы приехали внепланово. Хотим перестраховаться кое в чем", – сообщила подписчикам жена артиста.
В следующем сообщении Репяхова рассказала, что сыну делали ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка.
По словам Репяховой, поводом для обследования стало то, что ее сын "часто срыгивал".
"Исключили какую-то болячку", – резюмировала жена Павлика, уточнив, что не запомнила название дигазноза.
В финальном сообщении Репяхова отметила, что у ее сына со здоровьем все хорошо.
Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. 24 июня родители получили свидетельство о рождении ребенка.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.