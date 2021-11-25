Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Я долго молчал". Виктор Павлик впервые высказался об экс-супруге Созаевой после того, как она оскорбила его молодую жену

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Павлик: Слышать оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил
Павлик: Слышать оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил
Фото: viktorpavlik / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик впервые прокомментировал скандал между бывшей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой и его нынешней супругой и концертным директором Екатериной Репяховой. Свое заявление артист разместил 25 ноября в Instagram.

Поводом для скандала послужило заявление Репяховой о том, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. "Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения. Начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор", – написала она. 

Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в октябре между ней и Созаевой возник конфликт из-за квартиры. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева, в свою очередь, подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Созаева, комментируя слова Репяховой о проблемах в бизнесе, сообщила, что непричастна к этому. Бывшая супруга артиста также назвала его нынешнюю жену дрянью и заявила, что артист не хотел от нее уходить, но сделал это по настоянию Репяховой.

Виктор Павлик в своем заявлении опроверг слова Созаевой.

"Я долго молчал. Я очень не люблю все эти разборки, и мне очень досадно, что в который раз это случается с моей семьей. Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, а иногда даже против воли моей нынешней супруги. Но! Еще раз слышать оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил", – написал он. 

Павлик также обратился к бывшей жене.

"Наши дороги разошлись. Я пошел! И я хотел этого. И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Но сейчас не об этом. Я тебе, Лора, отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу, просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", – подытожил артист,

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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