"Я долго молчал". Виктор Павлик впервые высказался об экс-супруге Созаевой после того, как она оскорбила его молодую жену

Поводом для скандала послужило заявление Репяховой о том, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. "Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения. Начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор", – написала она.

Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в октябре между ней и Созаевой возник конфликт из-за квартиры. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева, в свою очередь, подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Созаева, комментируя слова Репяховой о проблемах в бизнесе, сообщила, что непричастна к этому. Бывшая супруга артиста также назвала его нынешнюю жену дрянью и заявила, что артист не хотел от нее уходить, но сделал это по настоянию Репяховой.

Виктор Павлик в своем заявлении опроверг слова Созаевой.

"Я долго молчал. Я очень не люблю все эти разборки, и мне очень досадно, что в который раз это случается с моей семьей. Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, а иногда даже против воли моей нынешней супруги. Но! Еще раз слышать оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил", – написал он.

Павлик также обратился к бывшей жене.

"Наши дороги разошлись. Я пошел! И я хотел этого. И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Но сейчас не об этом. Я тебе, Лора, отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу, просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", – подытожил артист,