"Абсолютно мужской поступок". Созаева после требования Павлика и Репяховой съехать из квартиры рассказала о предложении от своего нового знакомого

"Не секрет, что я нравлюсь мужчинам. Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне. Интеллигентный, обходительный, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений. Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю. И вот вчера он позвонил и просто сказал: "Я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя к себе". Абсолютно мужской поступок", – написала Созаева.

Она не уточнила, приняла ли это предложение.