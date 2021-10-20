Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2021
 
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"Абсолютно мужской поступок". Созаева после требования Павлика и Репяховой съехать из квартиры рассказала о предложении от своего нового знакомого

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Созаева: Не секрет, что я нравлюсь мужчинам
Созаева: Не секрет, что я нравлюсь мужчинам
Фото: Лора Созаева / Facebook

Третья жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева 20 октября в Facebook сообщила, что после того, как артист попросил ее освободить купленную им в кредит квартиру, она получила предложение переехать жить к своему знакомому.

"Не секрет, что я нравлюсь мужчинам. Полгода назад в моей квартире прозвенел звонок. Я открыла дверь и на пороге появился человек в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне. Интеллигентный, обходительный, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений. Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю. И вот вчера он позвонил и просто сказал: "Я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя к себе". Абсолютно мужской поступок", – написала Созаева.

Она не уточнила, приняла ли это предложение.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1985367368286169&id=100004387759464

Контекст:

Созаева – третья жена Виктора Павлика. У них был общий сын – Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

За несколько месяцев до этого Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил. В октябре 2021 года Репяхова заявила, что не уводила мужа из предыдущей семьи – по ее словам, когда они с ним познакомились, Павлик страдал от алкогольной зависимости и часто оказывался в реанимации. Жена артиста подчеркнула, что навещала его там, но Созаевой возле него никогда не было. 

На днях между Репяховой и Созаевой разгорелся публичный скандал. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит, так как больше не могут его выплачивать. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Теги: скандал, Виктор Павлик, квартира, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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