Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2021
 
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Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было

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Репяхова: Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. И такое было
Репяхова: Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. И такое было
Фото: repyahovakate / Instagram

Четвертая супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер и его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что не уводила артиста от его третьей жены, танцовщицы Ларисы Созаевой. О том, в каком состоянии был певец на момент их знакомства, Репяхова рассказала 18 октября в Instagram.

"Мне многие говорят, что я разбила семью. Молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. У него были запои очень длительные. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Был водитель Вася, который всю жизнь возле него, и, в принципе, все", – рассказала Репяхова.

Она отметила, что в тот период из-за запоев у Павлика срывались концерты и ей приходилось лично возвращать зрителям билеты.

"Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. И такое было. Он выходил на сцену с расстегнутой ширинкой. Я не считаю, что этого нужно стыдиться, только потому, что Виктор Франкович это все преодолел. Мы это вместе с ним преодолели. У Виктора Франковича новая жизнь", – подчеркнула Репяхова. 

Она считает, что его бывшая жена Лариса Созаева не может с этим смириться.

Контекст:

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

8 октября 2021 года Созаева заявила, что Павлик попросил ее освободить купленную в кредит квартиру. Репяхова, комментируя это заявление, призвала экс-супругу артиста оплачивать хотя бы коммунальные услуги за квартиру, в которой живет, подчеркнув, что ранее делала это она, а не Созаева. По словам Репяховой, если они с Павликом выплатят кредит за эту квартиру в ближайшее время, то им понадобится 80 тыс., если же будут выплачивать частями, то заплатят 200 тыс. "Мы предложили, что находим покупателя, закрываем кредит, там остается сумма, мы добавляем свои и отдаем ей 100 тыс., и она сама ими распоряжается, как хочет. Естественно, она не хочет решать мирным путем. Ей не так квартира нужна, как понимание, что Виктор энную сумму денег забирает из нашей семьи, – написала Репяхова. – Почему мы должны содержать ее всю жизнь?" В какой именно валюте Павлик брал кредит,  Репяхова не уточнила.

Теги: алкоголь, скандал, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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