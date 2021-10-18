Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было

Репяхова: Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. И такое было Фото: repyahovakate / Instagram

"Мне многие говорят, что я разбила семью. Молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. У него были запои очень длительные. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Был водитель Вася, который всю жизнь возле него, и, в принципе, все", – рассказала Репяхова.

Она отметила, что в тот период из-за запоев у Павлика срывались концерты и ей приходилось лично возвращать зрителям билеты.

"Мне плевали в лицо, потому что он выходил на сцену пьяный и его уносили. И такое было. Он выходил на сцену с расстегнутой ширинкой. Я не считаю, что этого нужно стыдиться, только потому, что Виктор Франкович это все преодолел. Мы это вместе с ним преодолели. У Виктора Франковича новая жизнь", – подчеркнула Репяхова.

Она считает, что его бывшая жена Лариса Созаева не может с этим смириться.

View this post on Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)