Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова познакомилась с артистом в 2015 году, но в ее личном архиве есть совместное фото с певцом, сделанное задолго до знакомства.

Беременная супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, обнародовала архивный снимок, на котором ребенком запечатлена в компании артиста.

Павлик и Репяхова позируют в кадре в обнимку в окружении толпы людей, при этом в правой руке артист держит шариковую ручку.

Репяхова отметила, что является поклонницей творчества Павлика примерно с 10 лет.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.