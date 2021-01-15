Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить

Жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram рассказала, на каком сроке беременности находится.
"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне малыша именно на этот период. Предполагаемая дата родов у меня 13 июня. А 13 июня – мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет", – написала она.
По словам Репяховой, сейчас у нее почти 19 недель.
"Пол мы узнали на 16-й неделе. Всего у меня было уже четыре УЗИ. Первое УЗИ на четвертой неделе, когда мне сообщили о беременности. Второе, когда я становилась на учет. Это восьмая неделя. Третье – скрининг на 12-й неделе. И четвертое – 16-я неделя. Следующее будет в феврале на 21-й неделе", – рассказала она.
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10 января Репяхова призналась, что беременна.
В сентябре она заявляла, что хочет троих детей и назвала бы их Миша, Люба и Витя.
Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.
В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.
У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.