Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева заявила, что жить с артистом было тяжело.

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В браке с Павликом у Созаевой родился сын
В браке с Павликом у Созаевой родился сын
Фото: Лора Созаева / Facebook

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика – танцовщица Лариса Созаева 11 января на своей странице в Facebook заявила, что сюжет кинодрамы "Жена" (2017) напоминает историю ее совместной жизни с артистом.

"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке? Что такое жизнь с творческой личностью? На каком фундаменте строится карьера? Чем жертвует человек? Как играет на публику? Посмотрите этот фильм!" – посоветовала она, обнародовав фото афиши кинофильма.

"Неужели нужно 25 лет, чтобы понять истину?" – прокомментировали публикацию фолловеры Созаевой.

"Дети. ответственность, божьи заповеди", – назвала причины, которые не давали ей расстаться с певцом раньше, Созаева.

Отвечая на другие вопросы подписчиков, бывшая жена Павлика заметила, что жить с ним было "тяжело".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1767954823360759&id=100004387759464

Созаева – третья супруга Павлика. В этом браке у артиста родился сын Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после борьбы с раком – в 2018 году у сына артиста диагностировали онкологическое заболевание. Павлу Павлику был 21 год.

Сейчас Виктор Павлик женат на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. Жена моложе артиста на 29 лет. 10 января супруги сообщили, что вскоре станут родителями.

Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Премьера фильма шведского режиссера Бьерна Рунге "Жена" состоялась в 2017 году. В фильме рассказана история нью-йоркского писателя, который своей карьерой обязан жене.

Теги: дети, скандал, Виктор Павлик, семья, развод, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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