Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2021
 
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Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что они с мужем предпринимали несколько попыток, прежде чем ей удалось забеременеть.

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Супруга Павлика Репяхова ждет первенца
Супруга Павлика Репяхова ждет первенца
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя беременная супруга 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 11 января в Instagram Stories заявила, что ее не смущает разница в 29 лет между ней и мужем.

По словам Репяховой, ее смущает не возраст, а безответственность и глупость людей. Она подчеркнула, что становиться родителями никогда не поздно, если все происходит по любви.

"Какая разница, сколько [лет] будет моему мужу, если он будет лучшим папой своему ребенку?" – написала она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова рассказала, что ей не сразу удалось забеременеть.

"С первой [попытки] не получилось, и со второй, и с третьей. А потом получилось", – призналась супруга артиста.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара тайно зарегистрировали отношения. Торжественная свадебная церемония была запланирована на конец лета, но из-за смерти младшего сына певца 21-летнего Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отменено.

10 января 2021 года Репяхова заявила, что они с Павликом вскоре станут родителями. Для супруги артиста будущий ребенок станет первенцем. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Теги: дети, беременность, Виктор Павлик, семья, Екатерина Репяхова
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