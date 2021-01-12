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12 января, 2021
 
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"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка

Беременная супруга украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, когда им с мужем стал известен пол будущего ребенка.

Репяхова и Павлик поженились в 2020 году
Репяхова и Павлик поженились в 2020 году
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая сейчас беременна, в Stories Instagram призналась, что уже знает пол ребенка.

"30 декабря мы узнали, кто у нас. Я очень сильно переживала. Потом еще сутки осознавала и первую ночь спать не могла. Думала, на какие именно кружки будем сдавать нашего ребенка", – написала она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

По словам жены Павлика, она долго не могла поверить, что беременна. 

"Поверила, только когда сдала ХГЧ второй раз", – призналась она в Stories Instagram.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

10 января Репяхова призналась, что беременна.

В сентябре она заявляла, что хочет троих детей и назвала бы их Миша, Люба и Витя.

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Теги: беременность, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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