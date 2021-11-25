Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса

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Созаева (слева) Репяховой: Ты увела моего мужа. Он не хотел уходить. Он же тебе это говорил? Но ты настояла
Созаева (слева) – Репяховой: Ты увела моего мужа. Он не хотел уходить. Он же тебе это говорил? Но ты настояла
Фото: repyahovakate / Instagram, lora.sozaeva / Instagram

Третья жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева 25 ноября на своей странице в Instagram отреагировала на заявление его нынешней супруги, блогера Екатерины Репяховой о том, что ее бизнесу в Instagram грозит уничтожение.

25 ноября Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. "Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения. Начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей, не считая одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор", – написала она. 

Репяхова не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов, но в октябре между ней и Созаевой возник конфликт из-за квартиры. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Созаева, комментируя слова Репяховой о проблемах в бизнесе, заявила, что она непричастна к этому.

ет сил. Меня преследует Катя Репяхова. Ей не дает покоя мой блог, она считает возможным меня обвинять в накрутке ее ботов и спаде ее рекламной деятельности. Господи, кому это нужно? Катя, я живу своей жизнью, ты мне неинтересна как и твой блог с пустышками и нижним бельем. Оставь меня в покое", – заявила Созаева.

На камеру экс-супруга артиста назвала Репяхову "тварью".

"Ты шесть лет назад увела моего мужа. Он не хотел уходить. Он же тебе это говорил? Но ты настояла. Дело не в этом. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе. Ты очень много говоришь неправды обо мне. Ты меня очень сильно ревнуешь. Ты даже не разрешаешь своему теперь мужу разговаривать, переписываться, видеться со мной. У тебя истерика, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь. Ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе, когда мой сын умирал. Тебя это не печалило. А сейчас почему-то ты решила, что я наняла ботов. Зачем мне это делать? Оставь меня в покое. Ты мне не нужна", – резюмировала Созаева.


Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Теги: Instagram, скандал, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, Лариса Созаева
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