После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой

"Зачем эти разборки? Кому это нужно? Уже люди смеются. Прошу тебя, остановись", – на русском языке написал Созаевой Павлик.
"Витенька, я не против новой квартиры. Я понимаю, ты прав. Не обращай внимания. Все решим", – ответила ему экс-супруга.
Репяхова заявила, что на этом ставит точку в публичном конфликте с Созаевой.
Супруга Павлика подчеркнула, что, по ее мнению, Созаевой необходима профессиональная помощь специалистов.
"Человек потерял себя. Ей нужна помощь. Без иронии", – резюмировала Репяхова.
На днях между Репяховой и Созаевой разгорелся публичный скандал. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит, так как больше не могут его выплачивать. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева, в свою очередь, подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой. Сам Виктор Павлик участия в публичном конфликте не принимает и ситуацию не комментирует.
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
В октябре 2021 года Репяхова заявила, что не уводила мужа из предыдущей семьи – по ее словам, когда они с ним познакомились, Павлик страдал от алкогольной зависимости и часто оказывался в реанимации. Жена артиста подчеркнула, что навещала его там, но Созаевой возле него никогда не было.