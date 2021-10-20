После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой

"Зачем эти разборки? Кому это нужно? Уже люди смеются. Прошу тебя, остановись", – на русском языке написал Созаевой Павлик.

"Витенька, я не против новой квартиры. Я понимаю, ты прав. Не обращай внимания. Все решим", – ответила ему экс-супруга.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Репяхова заявила, что на этом ставит точку в публичном конфликте с Созаевой.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Супруга Павлика подчеркнула, что, по ее мнению, Созаевой необходима профессиональная помощь специалистов.

"Человек потерял себя. Ей нужна помощь. Без иронии", – резюмировала Репяхова.