"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи

Созаева: Если бы я не уехала, а он не поехал за мной, никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидим", "Лейла", "Яна" Фото: Лора Созаева / Facebook

"Лариса, можно вопрос? А вы своего бывшего мужа увели из семьи? На момент знакомства с вами он был свободен?" – поинтересовались подписчики.

"Я приехала в Тернопольскую филармонию на работу. Виктор хотел пригласить меня в ресторан, но я отказала. Через год он снова пригласил меня и друзей. Но оказалось, что можем только мы вдвоем пройти в ресторан. Мы поужинали, но впоследствии я сказала, что не чувствую к нему любви. Но он не перестал добиваться меня. А через полгода пришел и сказал, что развелся. Я не собиралась замуж, более того, я подписала контракт на рабочую поездку в Турцию. Он оставил свой музыкальный коллектив и поехал за мной. Если бы я не уехала, а он не поехал за мной, никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидим", "Лейла", "Яна", – ответила Созаева.

Все эти песни были написаны артистом в 1997 году. Созаева снялась в клипах на песни "Лейла" и "Яна".



