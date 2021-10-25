Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
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"Сказал, что развелся". Третья жена Павлика рассказала, уводила ли его из семьи

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Созаева: Если бы я не уехала, а он не поехал за мной, никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидим", "Лейла", "Яна"
Созаева: Если бы я не уехала, а он не поехал за мной, никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидим", "Лейла", "Яна"
Фото: Лора Созаева / Facebook

Третья жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева 23 октября, отвечая в Instagram на вопросы подписчиков, рассказала, как они с ним познакомились.

"Лариса, можно вопрос? А вы своего бывшего мужа увели из семьи? На момент знакомства с вами он был свободен?" – поинтересовались подписчики.

"Я приехала в Тернопольскую филармонию на работу. Виктор хотел пригласить меня в ресторан, но я отказала. Через год он снова пригласил меня и друзей. Но оказалось, что можем только мы вдвоем пройти в ресторан. Мы поужинали, но впоследствии я сказала, что не чувствую к нему любви. Но он не перестал добиваться меня. А через полгода пришел и сказал, что развелся. Я не собиралась замуж, более того, я подписала контракт на рабочую поездку в Турцию. Он оставил свой музыкальный коллектив и поехал за мной. Если бы я не уехала, а он не поехал за мной, никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидим", "Лейла", "Яна", – ответила Созаева.

Все эти песни были написаны артистом в 1997 году. Созаева снялась в клипах на песни "Лейла" и "Яна". 


Контекст:

Созаева – третья жена Виктора Павлика. У них был общий сын – Павел Павлик. Он умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

За несколько месяцев до этого Виктор Павлик женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова. Она младше артиста на 29 лет. Летом 2021 года у пары родился сын Михаил. В октябре 2021 года Репяхова заявила, что не уводила мужа из предыдущей семьи – по ее словам, когда они с ним познакомились, Павлик страдал от алкогольной зависимости и часто оказывался в реанимации. Жена артиста подчеркнула, что навещала его там, но Созаевой возле него никогда не было. 

В октябре 2021 гола между Репяховой и Созаевой разгорелся публичный скандал. Созаева заявила, что Павлик с нынешней женой требуют, чтобы она съехала из квартиры, которую он купил ей в кредит, так как больше не могут его выплачивать. В ответ Репяхова сообщила, что они намерены продать это жилье, а часть денег отдать Созаевой, чтобы она могла себе купить другую квартиру, так как не в состоянии самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за ту, в которой сейчас живет. Созаева в свою очередь подчеркнула, что у нее были договоренности непосредственно с Павликом, а не с его новой женой.

Теги: Виктор Павлик, семья, развод, Лариса Созаева
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